Milan, Eranio: “Maignan uno dei migliori, Ibra come Altafini” | Esclusiva

Se sento le altre squadre, come la Juve che non ha avuto Pogba, Di Maria e Chiesa, anche il Milan ha perso strada facendo Florenzi, Calabria, Maignan, Ibrahimovic... Sono giocatori che non puoi regalare agli avversari, anche perché alcuni ti danno la possibilità di far rifiatare alcuni giocatori. Uno su tutti dico Kalulu che è uno che ha fatto il terzino e il centrale, uno che ha giocato tantissimo e che menomale non ha avuto problematiche. Maignan credo che sia uno dei portieri più forti al mondo , è un regista difensivo ed è un portiere che per fargli gol devi trovare il jolly.

Ibra è un punto di domanda. E' un giocatore straordinario, anche per la personalità e soprattutto per il gruppo perché è un trascinatore. Si spera che possa rientrare, anche se gioca 20 minuti come faceva Altafini ai tempi della Juve è un giocatore che fa sempre paura. Pur andando a velocità minore è uno che porta sempre due uomini alla squadra avversaria pur avendo una carta d'identità non indifferente. Lascerà il Milan e il calcio in base a come rientrerà e come si sentirà, ma è un giocatore fondamentale". Il Milan nel cuore: conosciamo meglio il capitano della Primavera Andrei Coubis