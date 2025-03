Eranio: “Napoli-Milan? Imprevedibile. I rossoneri sono secondi solo a…”

Intervistato a Radio Punto Nuovo, Stefano Eranio ha parlato del Milan in vista della sfida di campionato contro il Napoli . L'ex calciatore ha espresso la sua opinione sul momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao dopo la sosta per le nazionali. Inoltre, Eranio si è detto speranzoso per il match allo Stadio Diego Armando Maradona. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Napoli-Milan sarà davvero imprevedibile. Già il Milan è una squadra pazza, poi si rientra dalla sosta con tanti nazionale in campo. L'ostacolo più grande è capire come sta chi ha viaggiato nel corso di queste due settimane. I rossoneri sono una mina vagante, sulla carta ha qualità da prime in classifica. Speriamo sia una bella partita, molto piacevole. Per rosa, il Milan è secondo solo al Milan, ma non basta. Guardate il Napoli, che è molto più squadra ed è seconda quasi per sfortuna negli ultimi risultati. I rossoneri hanno vinto col Como, ma con una sofferenza quasi inspiegabile".