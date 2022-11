Eranio: “Il Milan è in difficoltà, la Fiorentina cercherà di fare la propria gara”

Stefano Eranio, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla partita di domenica tra Milan e Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Firenzeviola', Stefano Eranio ha parlato del match di domenica tra Milan e Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Questo Milan sulla carta è in difficoltà, quando mancano i titolari soffre tantissimo nonostante la rosa ampia. Queste partite ravvicinate rendono difficile la vita degli allenatori. Quando giochi contro squadre forti devi affrontarle a viso aperto senza nessuna paura, i viola non devono venire a difendersi ma sfruttare le proprie caratteristiche, a Milano cercheranno di fare la propria partita".