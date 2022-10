Eranio: “Leao è il 50% del Milan, Kvaratskhelia è il punto forte del Napoli”

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha dedicato uno spazio per un confronto tra le due stelle di Milan e Napoli: Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia. Il quotidiano romano ha anche intervistato diversi volti noti del calcio, i quali hanno parlato dei due calciatori. Tra questi c'è anche l'intervento dell'ex calciatore rossonero Stefano Eranio, il quale si è espresso in questo modo: "Mi piacciono entrambi, sono simili per quello che stanno dando alle proprie squadre. Sono forti tecnicamente e fisicamente. Leao ha forza straripante e sta migliorando in alcuni atteggiamenti, perché si prende la scena in ogni momento. Leao attualmente è il 50% del Milan. Invece Kvaratskhelia è il punto forte del Napoli. Sta migliorando grazie a un allenatore come Spalletti, è l’umo giusto per farlo esplodere". Serie A, Verona-Milan: la probabile formazione dei rossoneri.