Empoli-Milan, Corsi: “Sarà un evento. Siamo molto concentrati”

Mancano ancora un po' di giorni alla ripresa del campionato ed alla sfida del primo ottobre tra Empoli e Milan . Ad entrare già in clima partita ci pensa il presidente dell'Empoli , Fabrizio Corsi , ai microfoni di Sky Sport:

"Quando riprenderà il campionato giocheremo contro il Milan e per noi sarà un evento. Faremo tutto ciò che ci è possibile per dimostrare ospitalità alla tifoseria avversaria. Vogliamo essere all'altezza in termini di rispetto ed accoglienza, siamo molto concentrati su questo".