Empoli, De Winter: “Giroud e Leao i calciatori più difficili da marcare”

Intervistato da 'TuttoJuve.com', Koni De Winter ha parlato dei calciatori più difficili da marcare. Il difensore dell'Empoli, arrivato in prestito dalla Juventus, ha parlato in particolar modo di tre attaccanti, due del Milan e uno della Juventus. Queste le dichiarazioni del belga: "Il più difficile da marcare? Giroud, Leao e Vlahovic, sono stati loro a mettermi più in difficoltà in questo inizio di stagione. Sono davvero molto forti e imprevedibili".