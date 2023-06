Empoli, Corsi: “Vicario? Su di lui discorsi avviati con una big italiana”

Intervistato dai microfoni di Lady Radio, Il presidente dell' Empoli , Fabrizio Corsi , ha parlato del futuro del portiere Guglielmo Vicario : "Ci sono delle squadre interessate che hanno fatto domanda, un paio dall'estero e con una c'è un discorso piuttosto avviato. Anche stamani mi ha chiamato una grande società italiana sapendo tutto, anche più di me. Mi hanno detto che potrebbero cedere il loro portiere all'estero e sarebbero interessati a Vicario. Per me conta anche l'amicizia e da vari mesi questo club mi ha manifestato il suo interesse".

Infine, Corsi ha concluso con un pensiero sul trequartista Tommaso Baldanzi: "Tre anni fa Joe Barone si avvicinò a me offrendomi 3 milioni per lui. Io non l'ho venduto perché l'Empoli non vende i suoi giocatori del settore giovanile. Sento dire che Baldanzi è su taccuini importanti, l'idea però sarebbe tenerlo. Sono convinto che lui e Fazzini abbiano ancora margini importanti".