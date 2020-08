Empoli, Corsi: “Ricci è più forte di Tonali. Piace a Napoli, Sassuolo e Milan”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Fabrizio Corsi, Presidente dell’Empoli, ha parlato di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001, gioiello della compagine toscana, ai microfoni di ‘calcionapoli24.it‘.

Queste le parole di Corsi: “Ricci? Abbiamo dato una valutazione al calciatore e per me è più forte di quello che sta comprando l’Inter (Sandro Tonali, n.d.r.): ho i valori atletici in mano e so che ha degli ampi margini di miglioramento. Deve fare almeno 20 gare in Serie A per completarsi ma è maturo dal punto di vista della personalità. Il valore di Ricci è sul livello di quelli di Ismaël Bennacer e Hamed Traoré, ma ha un motore superiore. Mi ricorda Marco Tardelli“.

“Se avremo una proposta giusta la prenderemo in considerazione altrimenti lo teniamo con noi per cederlo l’anno prossimo – ha proseguito Corsi -. Mi aspetto che venga convocato in Nazionale Under 21. Piace al Napoli, ma anche ad altre società come Sassuolo e Milan. Gli azzurri devono prendere tre giocatori importanti e un investimento su un giocatore come Ricci lo farebbero dopo che hanno dato una fisionomia più precisa alla squadra. Stonerebbe per il Milan, il Napoli e la Fiorentina uno come Ricci”. QUESTE LE ULTIME SULLA TRATTATIVA DEL MILAN PER TONALI >>>