Empoli, Corsi: “Baldanzi? Vogliamo proteggerlo dai discorsi di mercato”

Le parole di Fabrizio Corsi su Tommaso Baldanzi

"Ci curiamo il dispiacere di vedere certi ragazzi staccarsi da noi, col vederli giocare in club top. Ieri, forse sarò di parte, il migliore nella Fiorentina mi è sembrato Parisi. Quando vanno via per motivi di crescita, senti che si stacca un pezzo della famiglia. E' successo per Bajrami, per Haas e per tanti altri. Vedere Di Lorenzo che avevamo preso dal Matera, diventare campione d'Italia, è orgoglio puro. Tommaso? Ci interessa proteggerlo da discorsi di mercato tenendolo il più ovattato possibile. Deve dare il meglio per accompagnarci al nostro obiettivo".