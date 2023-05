Empoli, Corsi: “Baldanzi? A un 20enne consiglierei di restare un anno in più”

Intervistato da 'Il Tirreno', Fabrizio Corsi ha parlato dei possibili movimenti in uscita dell'Empoli durante la finestra estiva di mercato. Tra i calciatori che potrebbero lasciare il club toscano c'è anche Tommaso Baldanzi, calciatore che piace anche al Milan. Queste le dichiarazioni del presidente dell'Empoli: "Mi piacerebbe non dover cedere 4-5 giocatori ogni anno, ma quando si trattengono non è sempre la scelta giusta. Mi piacerebbe bastasse cederne due, ma può accadere anche che siano cinque alla fine del mercato. A un 20enne consiglierei di restare un anno in più, per maturare anche dal punto di vista mentale". LEGGI ANCHE: Mercato Milan, dalla Francia sicuri: "10 milioni, c'è già l'offerta" >>>