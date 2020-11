Emanuelson: “Anni bellissimi al Milan. Spero vinca lo Scudetto”

Milan, i dolci ricordi rossoneri di Emanuelson

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Urby Emanuelson, classe 1986, ex centrocampista del Milan, oggi gioca di nuovo in Olanda, suo Paese natale, nella fila dell’Utrecht. Intervistato dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, Emanuelson ha ricordato con enorme piace i suoi trascorsi in rossonero. Nel Milan, il mancino olandese ha giocato 106 gare tra campionato e coppe, italiane ed internazionali, segnando 5 gol in tre stagioni complete dal gennaio 2011 al 2014. Nel mezzo, un prestito al Fulham, in Inghilterra.

“Ho vissuto anni bellissimi, giocavo con delle leggende. Sono felice di aver vestito la maglia rossonera e penso di aver fatto bene. Seguo tuttora la squadra e sono contento di questo inizio stagione, speriamo possano vincere lo Scudetto. Io penso che abbiano una possibilità, stanno facendo bene mentre le altre squadre le vedo in difficoltà. Il CoVid_19 inoltre sta rendendo tutto imprevedibile, quindi è difficile sbilanciarsi ma ora la squadra sta bene e se i giocatori non si infortunano penso che il Milan abbia davvero la possibilità di farcela“, le parole di Emanuelson sul Milan.

CALCIOMERCATO MILAN: IDEA ERIKSEN DALL’INTER! LE CIFRE DELL’OPERAZIONE >>>