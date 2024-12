Dzemaili: “De Ketelaere-Theo Hernandez? Per me era fallo”

Presente negli studi di Sky Sport, Blerim Dzemaili , ex giocatore del Napoli e del Torino in Serie A, ha parlato anche di Atalanta-Milan e del contatto De Ketelaere su Theo Hernandez sul primo gol della Dea.

Atalanta-Milan, De Ketelaere fa fallo? Dzemaili dà ragione a Fonseca

"È mancato Reijnders e si è visto poco nel secondo tempo, quando i ritmi erano più bassi. Parlo di lui perché lo abbiamo esaltato. Se lui manca e perdi Pulisic non è semplice, pure se Loftus-Cheek è entrato bene stasera. Primo gol? Per me c'è il fallo di De Ketelaere su Theo Hernandez e il gol andava annullato".