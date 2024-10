Desire Dubounet , precedentemente conosciuta come William Nelson , regista americana, ha rilasciato alcune dichiarazioni, riprese in un servizio di 'Striscia la Notizia', in cui spiega di aver curato alcuni giocatori del Milan con il suo macchinario. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, l'inventrice del macchinario rivela: "Ho curato Seedorf e Kakà. Influenzavo il loro gioco in tempo reale"

Desire Dubounet: "Dio mi ha parlato e mi ha detto che non mi voleva nel seminario. Voleva che riscrivessi le leggi della biologia molecolare. Ho lauree in medicina, legge, ingegneria medica, fisica quantistica, omeopatia, agopuntura. Sono quella che ha riportato indietro la navicella Apollo 13. Ho cominciato a sviluppare un macchinario che può rilevare l'elettricità del corpo e gradualmente curarlo. Ho registrato questo macchinario presso la FDA nel 1989. Ho ricevuto una chiamata dal Milan, hanno comprato tre macchinari. E quando un giocatore aveva un infortunio, il mio macchinario era in grado di curare i tessuti danneggiati più rapidamente. Clarence Seedorf, Kakà ... Ho connesso il macchinario a tutti i giocatori del Milan, potevo trattarli mentre giocavano, potevo influenzare il loro gioco in tempo reale".