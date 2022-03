Dossena: “Il Milan non corre dietro a giocatori e procuratori”

L'ex calciatore Beppe Dossena ha parlato della filosofia del Milan sul calciomercato: no ai ricatti degli agenti. Queste le dichiarazioni

La strategia del Milan sul calciomercato è ormai chiara: no a spese folli e tetto ingaggi sostenibile per le casse del club. Un punto di vista che va oltre i calciatori, come testimoniano gli addi a parametro zero di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Tra qualche mese saluterà sicuramente anche Franck Kessie, con Alessio Romagnoli che dovrebbe accasarsi alla Lazio, allo stesso modo. L'ex calciatore Beppe Dossena ha sottolineato questa linea, ma soprattutto la capacità di andare avanti nonostante tutto. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio'.