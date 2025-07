Donovan critica Pulisic: “Ha dato priorità al Milan invece che agli USA”

L'ex attaccante e leggenda del calcio americano Landon Donovan, ai microfoni di The Coolingans, ha criticato duramente la decisione del numero 11 rossonero Christian Pulisic, capitano della nazionale USA, di non accettare la convocazione per la Gold Cup. Nonostante l'assenza di Pulisic, gli Stati Uniti sono arrivati in finale, dove hanno perso contro il Messico, dell'altro rossonero Santiago Gimenez.