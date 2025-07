Calciomercato Milan, nuovo attaccante: Allegri chiede Vlahovic | PM News

Massimiliano Allegri ha chiesto al Milan di regalargli Dusan Vlahovic per l'attacco in questa finestra di calciomercato. Ecco la situazione

Il Milan è alla ricerca di un attaccante centrale e, secondo quanto risulta a noi di 'PianetaMilan.it', l'allenatore Massimiliano Allegri ha chiesto espressamente all'amministratore delegato Giorgio Furlani e al direttore sportivo Igli Tare di portargli Dusan Vlahovic in rossonero in questa sessione estiva di calciomercato .

Calciomercato Milan, è Vlahovic il favorito di Allegri per l'attacco

Il tecnico livornese sa benissimo, per averlo allenato, quanto potrebbe dare il centravanti serbo, classe 2000, alla causa rossonera. Arrivato alla Juventus in pompa magna, a suon di milioni di euro, nel gennaio 2022, Vlahovic non ha mantenuto in bianconero quanto aveva fatto vedere alla Fiorentina. Ma è giocatore capace di tornare a quei livelli in un altro ambiente, ben motivato. Cosa che, a Torino, evidentemente non è più. Ma a quali condizioni potrebbe arrivare Vlahovic al Milan?