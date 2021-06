Donnarumma, Ruiu: “Ha già un contratto firmato con la Juventus”

Il giornalista Cristiano Ruiu ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma. Per lui non c'è nessun dubbio: sarà della Juventus

Il giornalista Cristiano Ruiu ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma. Per lui non c'è nessun dubbio: sarà della Juventus. Queste le dichiarazioni, anche su Hakan Calhanoglu, ai microfoni di 'Juventibus'. “Donnarumma ha già un contratto firmato, non da firmare altrimenti non avrebbe mai rotto con il Milan. Non ho dubbi che andrà alla Juventus, quelle del Barcellona sono soltanto voci. Lì hannoTer Stegen come primo portiere e il secondo guadagna tanto”.