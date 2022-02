Donnarumma: “Il PSG mi seguiva da tempo: sempre sentito importante”

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha spiegato perché ha scelto di approdare a Parigi una volta lasciato il Milan a parametro zero

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan oggi al PSG, ha parlato al 'The Telegraph' sul perché ha scelto di approdare a Parigi una volta lasciato il club rossonero, la scorsa estate, a parametro zero. "Al PSG mi seguivano da molto tempo, mi avevano sempre fatto sentire importante. Sapevo che tutti qui avevano molta fiducia in me, quindi ho scelto il PSG perché è un ambiente incredibile. C’è una squadra straordinaria, grandi ambizioni, quindi tutte queste cose hanno fatto sì che il PSG fosse parte del mio destino". Milan, grande colpo di mercato dalla Juventus? Le ultime news >>>