Donnarumma: “Proverò a battere i record di Buffon, ma non sarà facile”

Gianluigi Donnarumma, ormai ex portiere del Milan, ha parlato sul suo essere l'erede in Nazionale di un monumento come Gianluigi Buffon. Queste le sue parole, riportate dal 'Corriere della Sera', ai microfoni della Uefa: "Non sento la pressione, ma è un grande orgoglio: battere i suoi record non sarà facile, ma ci proverò".