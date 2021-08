Donnarumma: “Milan, dovevo cambiare per diventare il più forte”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan ed oggi al PSG, è tornato sui motivi che l'hanno spinto a lasciare i rossoneri a parametro zero

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Sui motivi che l'hanno spinto a dire addio al Milan, Donnarumma ha commentato: «Non vorrei parlare dell’ultima stagione, non avrebbe senso oggi, cambiamo discorso. Al Milan sono stato otto anni, era casa mia, lì ho vissuto momenti bellissimi. Il Milan ancora oggi mi emoziona, ho grande rispetto per le persone che vi lavorano e per i tifosi».