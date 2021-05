Donnarumma: “Ecco quando ho capito che sarei diventato calciatore”

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato del momento in cui ha capito che sarebbe diventato un calciatore di Serie A

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato del momento in cui ha capito che sarebbe diventato un calciatore di Serie A. Queste le dichiarazioni: "Quando sono partito per la prima volta per Milano. Ho fatto fatica a pensare di dover andare via da casa, quando sono partito e ho visto i miei genitori star male ho pensato che da lì sarebbe iniziato tutto, che sarei diventato un portiere da Serie A". Clicca qui per leggere l'intervista integrale di Gigio