Donnarumma: “Debutto in Nazionale? Ero sulla Luna, che emozione!”

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha raccontato le sensazioni provate durante il suo debutto in Nazionale. Queste le dichiarazioni nell'intervento sul canale Twitch 'Justees': "Non me l’aspettavo, ero lì e c’era Buffon. Il giorno prima il mister mi disse che avremmo fatto un tempo a testa, ero sulla Luna. Non ti dico quando sono entrato. Poi quando entro in campo dimentico tutto. Ma dopo è stata un’emozione incredibile. Prendere sonno il giorno prima… Bisogna lasciare pressione ed emozione fuori. Anche quando fai un errore in partita devi essere bravo a staccare subito altrimenti non ne esci più". Clicca qui per leggere l'intervista integrale di Gigio