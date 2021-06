Donnarumma al Psg, Satin: “In Francia non si capisce questa operazione”

Il procuratore Bruno Satin ha commentato il passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Ecco perché in Francia c'è perplessità sull'operazione

Il procuratore Bruno Satin, ai microfoni di 'Radio Sportiva', ha commentato il passaggio di Gianluigi Donnarumma al Psg. Ecco perché in Francia c'è perplessità sull'operazione: "Donnarumma al PSG? In Francia non si capisce questa operazione, anche perché Navas è stato quasi il migliore della stagione. È giudicata strana questa operazione, se nel PSG c'era un ruolo coperto è il portiere, ma forse non conosciamo tutte le dinamiche". Calciomercato, il Milan tenta il blitz per Berardi: le ultime >>>