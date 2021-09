Donati frena sul Milan: “Non so come può reagire a certe situazioni”

Massimo Donati, ex calciatore rossonero, ha espresso qualche dubbio sul percorso futuro del Milan in Serie A. Questo il suo pensiero

Una fotografia di queste prime quattro giornate? "Io dico Inter, per come è strutturata è quella che è più in grado di andare oltre a un periodo negativo. Milan e Napoli sono ottime compagini, ma non so come possono reagire a certe situazioni". Intanto ecco le probabili formazioni di Milan-Venezia: grandi novità per Pioli