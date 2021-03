Donadoni: “Scudetto? Il Milan ha ancora le sue chance” | News

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento che sta attraversando la squadra rossonera

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Donadoni ha parlato di tanti argomenti, tra cui la lotta scudetto: il tecnico crede la squadra di Pioli abbia ancora le sue chance: "Inter e Juve sono più attrezzate, più complete a livello di organico. E l'accumulo di una stagione lunga e impegnativa pesa. Se però il Milan saprà trasformare la delusione per l'eliminazione dall'Europa League in un nuovo slancio, perché non crederci?".