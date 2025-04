Donadoni: “Milan? Troppa confusione. Serve riflettere sugli errori commessi”

Intervistato da L'Eco di Bergamo, Roberto Donadoni ha parlato del Milan in vista della sfida di campionato contro l'Atalanta: "I rossoneri sono obbligati a vincere per sperare ancora in una qualificazione europea. Per la squadra di Conceiçao la partita contro l'Atalanta rappresenta una svolta obbligata per risalire la classifica. Ogni altro risultato rischia di condannarli definitivamente".