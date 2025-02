Donadoni: “Milan? Serve una dirigenza con le idee chiare e…”

Intervistato da RadioRossonera, Roberto Donadoni ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao . Ma non solo, l'ex calciatore del Diavolo ha toccato anche altri temi come la situazione che vivono alcune stelle rossonere e le scelte della dirigenza. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!

Sulle stelle del Milan e la leadership: "Credo che quando all’interno di un gruppo ci sono dei giocatori di maggiore spicco, con qualità superiori, questi devono essere coloro che fanno da traino e gli altri si adeguano. Ma questo deve essere fatto in maniera positiva. Quando invece si continua a parlare di singoli giocatori in determinati modi, questo va a discapito di un gruppo che invece deve essere coeso per portare avanti un discorso e portare dei risultati. Quando questo non si verifica si ha un andamento come quello del Milan di ora, con prestazioni di altissimo livello e cadute che nessuno poteva immaginare. Alla base di tutto è fondamentale che ci sia alle spalle una società, un gruppo dirigenziale che sappia gestire questo tipo di discorso, la forza del Milan è sempre stata questa. Anche da allenatore quando hai alle spalle un gruppo con le idee chiare e regole fondamentali tutto viene di conseguenza".