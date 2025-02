Donadoni: “Milan? Squadra poco coesa. Mancano i valori rossoneri”

Sul gruppo rossonero: "Credo che tutto si possa riassumere in quello che è un contesto interno di squadra, perché le ultime vicissitudini non hanno beneficiato in nessun modo sia dal punto di vista tecnico che psicologico e mentale. Si vede una squadra che spesso è poco squadra, poco coesa. Certe situazioni hanno palesato una mancanza di stile e di valori che sono sempre stati riconosciuti al Milan. Abbiamo visto situazioni sia in campo che fuori, cose che possono accadere ma che devono rimanere nell’ambito dello spogliatoio. Quando si manifestano all’esterno sono assolutamente dei brutti segnali".

Sulle stelle del Milan e la leadership: "Credo che quando all’interno di un gruppo ci sono dei giocatori di maggiore spicco, con qualità superiori, questi devono essere coloro che fanno da traino e gli altri si adeguano. Ma questo deve essere fatto in maniera positiva. Quando invece si continua a parlare di singoli giocatori in determinati modi, questo va a discapito di un gruppo che invece deve essere coeso per portare avanti un discorso e portare dei risultati. Quando questo non si verifica si ha un andamento come quello del Milan di ora, con prestazioni di altissimo livello e cadute che nessuno poteva immaginare. Alla base di tutto è fondamentale che ci sia alle spalle una società, un gruppo dirigenziale che sappia gestire questo tipo di discorso, la forza del Milan è sempre stata questa. Anche da allenatore quando hai alle spalle un gruppo con le idee chiare e regole fondamentali tutto viene di conseguenza".

Sulla sfida di domani contro il Bologna: "Oggi tutte le squadre possono dare fastidio a chiunque, in Italia non è facile affrontare nessuno. In questo momento il Milan deve fare quadrato e deve pensare il meno possibile a quello che è successo fino ad oggi. Deve essere concentrato su quello che si deve e si può fare, ogni giocatore deve dare tutto quello che ha, perché di fronte hai una squadra come il Bologna che sta facendo un ottimo campionato, una squadra che ha iniziato ad assaporare anche un certo tipo di calcio a livello internazionale. Non sarà assolutamente una partita facile ed è fondamentale che il Milan sia squadra, se riuscirà ad esserlo potrà anche avere la meglio".