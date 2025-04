Donadoni: “Leao? Il Milan deve capire se ha le motivazioni giuste per restare”

Intervistato a Radio Anch'io Sport, Roberto Donadoni ha parlato del Milan dopo la sconfitta in campionato contro l' Atalanta , ma anche della preparazione rossonera in vista del derby di ritorno nella semifinale di Coppa Italia contro l' Inter . Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!

Su Rafael Leao: "Credo che il discorso debba essere fatto a livello di club e di rapporti. Il club deve capire bene se il giocatore ha le motivazioni giuste per rimanere al Milan oppure no. Se non c'è questa feroce convinzione, forse è il caso di considerare un'eventuale cessione. Se non si sente inserito a modo in un contesto, è difficile che possa rendere al meglio".