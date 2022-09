Donadoni: “Con più continuità, Leao entrerà nell’elite dei calciatori” | News

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra di Pioli e su alcuni calciatori rossoneri

Intervistato dal 'QS', Roberto Donadoni ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan. "Sfido chiunque a dire 'me lo aspettavo'. Però non sono sorpreso: Pioli è un allenatore di valore, con grandi capacità. Grande merito a lui, ai dirigenti, a tutto il club: sono riusciti a mettere insieme tante componenti per centrare un obiettivo importante. Mi auguro continuino su questa strada".