Donadoni: “Il Milan riesce a sopperire a qualsiasi assenza”

R0berto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Donadoni ha parlato del grande momento che sta attraversando la squadra rossonera: "Oltre alla qualità, il Milan anche nell'ultima uscita a Bergamo ha dimostrato di avere carattere e spessore. Sulla carta i rossoneri, insieme a Napoli e Inter, si equivalgono: i rossoneri hanno trovato una quadratura importante, hanno ancora qualche giocatore fuori, ma l'aspetto positivo è che riescono a sopperire a qualsiasi assenza, anche quelle di Ibrahimovic e Giroud, senza perdere qualità. E' quello che hanno dimostrato in questo avvio di stagione.E non è tutto, vedo una squadra che ha preso definitivamente coscienza dei propri mezzi. C'è la Juventus, che di certo recupererà, ma le altre tre in questo momento sono un pochino sopra.