Donadoni: “Segnale importante contro l’Atalanta, il Milan si è imposto”

L'ex rossonero Roberto Donadoni ha parlato della partita del Milan contro l'Atalanta, guardando il bicchiere mezzo pieno, ovvero la prestazione. A suo avviso i rossoneri, per larghi tratti del match, si sono imposti in casa dei bergamaschi. Questo è un segnale importante da non sottovalutare. Le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.