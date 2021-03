DJ Ringo: “Milan, blinda Ibrahimovic. Scudetto? Speriamo tutti, ma …”

DJ Ringo, noto tifoso del Milan, entusiasta per la vittoria del Diavolo a Firenze e per la classe infinita di Zlatan Ibrahimovic

DJ Ringo, noto tifoso del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' per 'GazzaTalk'. Queste le sue dichiarazioni più interessanti.

Sulla vittoria del Milan a Firenze: "Una grande prova di forza. Un successo che vale doppio, soprattutto dopo la delusione contro il Manchester United in Europa League. E anche perché la Fiorentina ha giocato molto bene".

Su Zlatan Ibrahimovic: "Giocatore totale. Ha preso un palo, una traversa e ha fatto gol. Sposta sempre gli equilibri. Quando sta in aerea tiene tre uomini impegnati e toglie pressione a tutti gli altri. Non so come faccia a fare ciò che fa a 39 anni".

Sul rinnovo obbligatorio per Ibra: "(Sorride, n.d.r.) Dovrei chiamare il mio Paolo (Maldini, n.d.r.) e dirgli di distribuire bene i soldi, perché uno come Ibra ci serve. Mi sono piaciuti anche Fikayo Tomori e Brahím Diaz. Per riscattarli servono diversi milioni, il Milan non ne ha moltissimi, ma mi fido di Paolo. È bravo e conosce tutti, chi meglio di lui ora come ora".

Sulla possibilità che il Milan vinca lo Scudetto: "Il nostro obiettivo è la qualificazione in Champions League. Il Milan è l'unica società con un DNA europeo, l’ha dimostrato anche contro lo United. Meritavamo di passare, abbiamo imposto il nostro gioco a 'Old Trafford'. Gli unici a farlo. Faccio i complimenti alla Roma, ma meritiamo di stare in Champions".

Ancora sul primo posto ipotetico per i rossoneri: "(Sorride di nuovo, n.d.r.) Ci speriamo tutti, sarebbe una favola, ma c'è da dire che l’Inter dovrebbe farci un regalo grande così perdendo tutte le partite che restano. Non credo accadrà. Quest'anno gli è girata sempre bene, sono in forma e non hanno avuto stop rilevanti. A noi, invece, infortuni e Covid ci hanno mazzolato per tutto l'anno. Abbiamo giocato diverse gare senza 8 titolari. Stefano Pioli è stato bravo a trovare una quadra, ora dobbiamo solo sperare". Rinnovo Donnarumma, ecco come stanno le cose >>>

