Dini: “Italia? Mancini non trasmetteva più uno spirito di rifondazione”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Giulio Dini ha parlato dell'Italia e delle dimissioni di Roberto Mancini dal ruolo di commissario tecnico: "Penso che in realtà per il calcio italiano questa sia un’ottima notizia perché personalmente non vedevo più un allenatore motivato. Mancini anche tramite gli atteggiamenti in panchina non trasmetteva più uno spirito di rifondazione. Era diventato quasi insopportabile".