Diletta Leotta su Ibrahimovic: “È simpatico, gioca molto sul personaggio”

DIletta Leotta ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sportweek: "Mi sta simpatico ma fa molto il personaggio: è imprevedibile"

Effettivamente, Ibrahimovic negli anni ci ha abituato a tante scenette divertenti con lui protagonista. Pensiamo solamente ai post su proprio profilo Instagram, nei quali si esalta come un dio. Oppure a tutte le simpatiche interviste che ha rilasciato durante i suoi anni di carriera, alcune di queste anche leggermente arroganti.

L'intervista è poi andata avanti e la Leotta ha svelato il giocatore più simpatico di tutti: "Totti, lui vince sempre il mio premio simpatia. Non è tanto quello che dice ma come lo dice". Milan, si torna su un vecchio amore per la trequarti: le ultime >>>