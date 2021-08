Diletta Leotta: “Sono carica per la nuova stagione su DAZN”

Diletta Leotta ha parlato della nuova stagione calcistica che sta per iniziare, tutta disponibile sulla piattaforma di streaming DAZN

Riccardo Varotto

Diletta Leotta ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato della nuova stagione calcistica che sta per iniziare, tutta da vivere su DAZN. La catanese sottolinea la grande ascesa che ha avuto la piattaforma negli ultimi anni, dato che "tre anni fa spiegavo come si pronunciasse DAZN, guardate ora dov'è arrivata", ha commentato.

"Sono molto contenta che DAZN abbia tutta la Serie A. Per me è una scommessa vinta, un progetto che sta crescendo. Ero a Catania da sola ma ho ugualmente stappato una bottiglia quando ho saputo la notizia. Tre anni fa io e Paolo Maldini spiegavamo la pronuncia di DAZN, mentre ora abbiamo fatto un salto in avanti incredibile".

Leotta spiega come ha intenzione di prepararsi a questa nuova avventura: "Continuo a studiare per migliorarmi. Gli impegni si sono moltiplicati, ma abbiamo una bella squadra. Porteremo avanti quanto già fatto utilizzando un linguaggio semplice e diretto, tenendo uno stile moderno che si è rivelato vincente. Sono piena di entusiasmo ed adrenalina per la nuova stagione: adoro le sfide, senza di esse non potrei vivere".

Cosa si aspetta dal campionato? "Con il mercato aperto fino al 31 agosto non faccio pronostici. L'Inter nel giro di pochi giorni ha trovato grandi problemi da risolvere, la Juve ritrova Allegri, Inzaghi invece deve proseguire quanto fatto da Conte. Il Milan dei giovani vuole stupire ancora, ma anche l'Atalanta vuole restare ai vertici. Per non parlare del derby di Roma.. Sarri contro Mourinho sarà spettacolare".

Infine, viene chiesto a Leotta se le fosse mai capitato di incontrare in vacanza qualche giocatore della Serie A: "Non mi è mai capitato, vado spesso a Istanbul, in Italia invece sto in Sicilia e in Sardegna. Li vedrò su Linea Diletta, anche se intervistarli sotto l'ombrellone non sarebbe stato male".