Diletta Leotta: “Il Milan ha entusiasmo, sarà un campionato bellissimo”

Diletta Leotta ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato del Milan e della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Penso sarà un campionato bellissimo. La Juventus non credo proprio resti a guardare dopo una stagione senza successi. Si è rinforzata tanto. L’Inter ha ritrovato Lukaku, il suo uomo scudetto. Il Napoli invece ha perso pedine importanti, ma ha un allenatore straordinario. Quanto al Milan, lo abbiamo visto da vicino tempo fa per lo speciale di DAZN sui ritiri, Inside: c’era una fortissima onda energetica di gioia che mi fa pensare che quell’entusiasmo possa fare la differenza". Milan, torna di moda una vecchia fiamma per il centrocampo?