Diego López: “Donnarumma, una forza della natura” | Milan News

Milan, le parole di Diego López su Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Diego López, classe 1981, ex portiere del Milan per due stagioni, dal 2014 al 2016 (37 gare disputate, 56 gol subiti), ha parlato, ai microfoni di ‘AS‘, di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Diego López, come si ricorderà, scivolò in panchina quel 25 ottobre 2015, per decisione dell’allora tecnico rossonero Siniša Mihajlović, proprio in favore di Gigio Donnarumma. Il quale, da quel giorno, non perse più il posto da titolare in squadra.

“È la più grande forza della natura che io abbia mai visto fra i pali“, ha detto Diego López su Donnarumma. “Ha un talento incredibile, già a 16 anni aveva enormi doti fisiche e sta battendo tutti i record di precocità. Viste le sue qualità, quando è venuto fuori, è stato difficile per me riuscire a ritagliarmi uno spazio, così ho scelto l’Espanyol“.

"Nonostante questo, i miei due anni al Milan sono stati buoni, ho imparato molto", ha concluso l'ex estremo difensore del Diavolo.