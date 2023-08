Diddi: “Reijnders è un visionario. Il Milan ha fatto un super acquisto”

Le parole di Luca Diddi su Tijjani Reijnders

"Forse non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo ad avere in Italia Reijnders: è un visionario. L'ho visto l'anno scorso contro la Lazio, ho riguardato alcune sue partite, ha grandi statistiche e qualità. Di solito pensiamo che i giocatori buoni vadano pagati dagli 80 milioni in su, lui è arrivato per 20: super acquisto per il Milan".