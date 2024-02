Diddi: "Non mi meraviglierei se tra un paio d'anni Adli diventasse il capitano del Milan"

"Meriti enormi ad Adli che adesso, da emarginato, può essere considerato un titolare di questo Milan. Si sta ritagliando uno spazio in questo Milan, sta facendo molto bene e soprattutto una cosa obiettiva come i dati statistici gli danno ragione. Come personalità, attaccamento alla maglia e tutto quello che è non mi meraviglierei se tra un paio d'anni possa mettersi la fascia da capitano del Milan. Anche perché incarna l'anima del Milan, ama i colori rossoneri e l'ha dimostrato più volte. Da emarginato a voler rimaner per forza, da emarginato a conquistarsi il posto. È un giocatore che sente la partita. Ha tutto per dare molto a questo Milan".