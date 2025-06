Dida: “Felice se rimane Maignan. Con Allegri ci sarà un Milan importante”

Intervistato a Sportitalia, Nelson Dida ha parlato del Milan, della situazione di Mike Maignan e dell'arrivo di Massimiliano Allegri: "Sono felice che lui possa rimanere e dimostrare la propria forza come portiere, perché sono convinto che lui sia uno dei più forti in circolazione. E’ forte, anche di testa, si vede, è anche capitano, si visto nelle ultime partite. L’importante è vedere che abbia ancora voglia come ho visto in lui".