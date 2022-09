Dida: “De Ketelaere? Niente paragoni con Kakà, che ha fatto bene subito”

Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha parlato dell'esordio rossonero in Champions League contro il Salisburgo, ma anche di Mike Maignan e di Charles De Ketelaere

Nelson Dida , ex portiere del Milan, ha parlato dell'esordio rossonero in Champions League contro il Salisburgo, ma anche di Mike Maignan e di Charles De Ketelaere . Queste le dichiarazioni rilasciate a a margine della ‘Partita del cuore’ e raccolte da 'TuttoMercatoWeb'.

Sulla partita contro il Salisburgo : “Contro il Salisburgo ho visto un Milan che voleva vincere, ma nella Champions ci sono partite diverse rispetto al campionato. E’ solo l’inizio, il Milan puoi fare ancora tante, può qualificarsi per la prossima fase”.

Si aspettava questa rinascita del Milan anche grazie ai giovani? “Certo. Crediamo che il Milan possa crescere sempre di piu. Coi giovani è un po’ cambiata la mentalità rispetto al Milan in cui giocavo io, ma stanno mettendo tanta intesità, può crescere ancora tanto”.

Maignan può essere il nuovo Dida? “Può diventare un grandissimo portiere, può difendere la maglia del Milan col cuore, come ho fatto io. Lui comunque ha già vinto lo Scudetto lo scorso anno, speriamo che continui così”.

E’ pronto per la la nazionale francese? “E’ forte può fare la differenza anche in nazionale. Il derby? Da quando e arrivato al Milan ha voglia di vincere, in quella partita ha dimostrato il suo valore. Dove può crescere? All’inizio faceva un po’ di fatica, ma ora si è abituato”.