Dida: “A Maignan e Donnarumma ho insegnato tutto. In allenamento…”

Intervistato a Radio Serie A, Dida , ex portiere del Milan , ha parlato così degli insegnamenti donati a Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan . Dida , infatti, ha lavorato come preparatore dei portieri rossoneri dal 2020 al 2023 e, in quegli anni, ha potuto lavorare proprio con l'attuale numero uno del PSG e del portiere della nazionale francese. Ecco, di seguito, le parole di Dida .

Dida: "Maignan e Donnarumma? Lavoravo con loro per farli diventare i migliori"

"A Maignan e Donnarumma ho insegnato tutto ciò che sapevo per farli diventare dei portieri migliori. In ogni partita in cui scendevano in campo cercavo di dargli un’informazione in più che potesse farli crescere. In allenamento cercavo sempre di farli sentire in fiducia perché nei portieri questo è fondamentale: avere sempre fiducia".