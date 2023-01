Di Stefano (Sindaco Sesto): “Qui è possibile realizzare lo stadio del Milan”

Intervistato da 'Il Giorno', Roberto Di Stefano, Sindaco di Sesto San Giovanni, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla realizzazione del nuovo stadio del Milan. Questo il suo intervento: "Abbiamo tutte le carte in regola per accogliere il nuovo stadio. Possiamo garantire tempi certi per la realizzazione del nuovo impianto sportivo e abbiamo a disposizione uno spazio, quello dell’ex area Falck, dove è in corso la riqualificazione più grande d’Europa. Il ministro Salvinidice che c’è bisogno di un nuovo stadio e che ci sia necessità di partire con i lavori. Concordo con lui e aggiungo che noi siamo pronti".