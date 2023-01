Salvini risponde a Sgarbi: “Milan e Inter hanno bisogno di un nuovo stadio”

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla realizzazione del nuovo stadio del Milan

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Vittorio Sgarbi a 'La Gazzetta dello Sport', Matteo Salvini ha detto la sua in merito alla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. Queste le parole rilasciate a 'Il Giornale': "Milan e Inter, tifosi, sportivi e società, hanno bisogno di uno stadio nuovo, sicuro, moderno, europeo, innovativo, green. Dopo anni di lavoro, progetti, incontri e impegno, è ora di partire coi lavori. Sgarbi parla a titolo personale e non ha nessuna possibilità di bloccare un progetto atteso da anni: da milanese, da tifoso e da vicepremier dico avanti futuro!".