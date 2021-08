Di Stefano: “Pellegri a Milano domani sera. Krunic titolare contro la Samp”

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport sul Milan, ha parlato del nuovo acquisto Pellegri e di alcune novità tattiche in vista della Samp

Intervenuto durante 'Sky Calcio - L'originale', Peppe Di Stefano ha parlato del nuovo acquisto Pellegri e della gara di domani sera tra Sampdoria e Milan. "Pietro Pellegri domani sera non sarà a Genova ad assister al match tra Sampdoria e Milan. L'attaccante arriva dal Monaco e andrà a Milano per poi sostenere martedì mattina alle 8 le visite mediche. Ai monegaschi andrà un milione di euro per il prestito con il diritto di riscatto fissato a sei milioni più una percentuale pari al 15%, e non al 20, sulla futura rivendita. Riguardo la gara, invece, dovrebbe giocare dal primo minuto Krunic e non Bennacer al fianco di Sandro Tonali". Fatta per Pellegri, Bakayoko ad un passo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.