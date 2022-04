Di Stefano: “Un mese e mezzo fa il Milan avrebbe firmato per essere a questo punto della classifica”

Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan a poche ore dall'inizio del match contro il Bologna

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Peppe Di Stefano ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan, impegnato questa sera contro il Bologna. Questo il suo intervento: "Gioca di sicuro il Milan che ha voglia di rispondere alla doppia chiamata di Napoli e Inter. Il Bologna vuole dare una romantica chiamata al proprio allenatore. Kalulu e Tomori in difesa, Theo e Calabria esterni. Tonali e Bennacer in mezzo al campo, mentre sulla trequarti ci saranno Messias, Brahim Diaz e Leao alle spalle di Giroud. Ibra non sta benissimo, partirà dalla panchina. Non gioca il trequartista muscolare Kessié, ma Diaz. Il Milan nelle prossime quattro partite giocherà due volte a San Siro contro Genoa e Verona, mentre in trasferta contro il Torino e l'Inter".