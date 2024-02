Di Stefano: “Milan? L’attaccante è Zirkzee. Ecco la cifra del suo acquisto”

Intervenuto a Sky Sport, Giuseppe Di Stefano ha parlato del Milan e le mosse di mercato in vista dell'estate, soprattutto per l'attaccante

Intervenuto a Sky Sport, Giuseppe Di Stefano ha parlato del Milan e le mosse di mercato in vista dell'estate, soprattutto per l'attaccante: "Giroud va verso i 38 e le porte, ha detto Furlani, sono aperte. Ma è chiaro che il Milan deve fare delle scelte un po’ forti e violente da questo punto di vista. Serve investire e serve investire in una prima punta alla Zirkzee, un giocatore che il Milan magari può provare ad acquistare per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, penso che il budget possa essere questo".