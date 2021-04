Di Stefano: “Il rinnovo di Donnarumma è più importante di quello di Ibra”

Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulla situazione dei rinnovi in casa Milan: ecco le sue parole su Donnarumma e Ibrahimovic

Peppe Di Stefano, inviato sul Milan, ha parlato dei rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport 24. Queste le parole del giornalista. "Il Milan in questo momento potrebbe essere distratto dalle voci sui rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic. Al momento credo che sia fondamentale far rinnovare il contratto al portiere rossonero perché sarebbe veramente difficile trovare un sostituto all'altezza di 'Gigio'. Discorso diverso invece per Ibrahimovic. Quest'anno i rossoneri hanno saputo fare a meno dello svedese, quindi sarebbe più facile trovare un giocatore che lo possa sostituire. Ma è chiaro che il Milan vuole tenere tutti, molto dipenderà dalla qualificazione in Champions o meno".