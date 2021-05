Di Stefano: “Il Milan ha fatto l’impossibile per Donnarumma” | News

Le ultime notizie sul Milan. Peppe Di Stefano ha parlato della differenza tra Donnarumma e Ibrahimovic sulla questione rinnovo

Peppe Di Stefano ha parlato ai microfoni di Sky Sport della differenza tra Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic in merito ai rinnovi di contratto. Queste le parole dell'inviato sul Milan. "Il Milan ha amato e amerà la chiarezza. Questo è stato lo spartiacque tra Ibrahimovic e Donnarumma. Il Milan ha fatto l'impossibile per Donnarumma ed è chiaro che se arrivano sempre dei no, allora o si continua a trattare o si spezza la corda. Il Milan sa di aver perso il portiere più forte del mondo in prospettiva ma ha acquisto chiarezza e serenità. Con Ibrahimovic la situazione è stata diversa nel senso che l'ultimo contratto se lo è gestito lui stesso e ha dimostrato di volere il Milan a tutti i costi. Ora è a Milanello e continua a lavorare per tornare a giocare la Champions League con i rossoneri". Intanto Paolo Maldini ha ufficializzato l'addio di Gianluigi Donnarumma: le parole